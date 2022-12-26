النزاهـة تضبـط 4 مسـؤولين في زراعـة صـلاح الـدين لتنظيمهم عقوداً زراعية وهمية

2022/12/26 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، ضبط 4 مسؤولين في مُديريَّة

الزراعة في مُحافظة صلاح الدين؛

لإقدامهم بصورةٍ مُتعمَّدةٍ على ارتكاب

ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئ

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