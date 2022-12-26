السلامي: سياسات البنك المركزي أدت الى اختلال التوازنات الاقتصادية

2022/12/26 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب هادي السلامي، الاثنين، إدارة البنك المركزي العراقي بـ”الفشل”، محملا إياها المسؤولية عن اختلال التوازن الاقتصادي في العراق.

وقال السلامي في حوار اطلعت عليه “تقدم” إن “حملة جمع التوقيعات مستمرة لتقديمها بشكل رسمي وعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة إدارة البنك المركزي عن أسباب تزايد ارتفاع سعر الصرف”،

وأضاف، أن “حملة التوقيعات وصلت في ظل العطلة التشريعية إلى 38 توقيعاً ولم يتبق إلا 12 توقيعاً لتقديمها بشكل رسمي وعقد الجلسة الاستثنائية”، مبينا ان “عقد الجلسة مهم للوقوف على الإجــراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي في ظل الأزمة الحالية التي بدأت تتفاقم بشكل ملحوظ”.

وتساءل السلامي: “ما فائدة منصب محافظ البنك المركزي والإدارة إذا لم تكن لديهم حلول خاصة في ظل رفضهم الإجابة عن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار، معللين بأنها “معلومات سرية وتخفى على النواب”، متهما إدارة البنك المركزي بـ”الفشل” و”سوء الإدارة” من قبل المحافظ ومجلسه، الذي أدى الى اختلال التوازنات الاقتصادية.

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