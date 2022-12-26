القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في الديوانية

2022/12/26 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن قائد شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بسرقة 45 دراجة نارية في مناطق مختلفة من المحافظة .

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