السوداني يفتتح 64 مدرسة في عموم محافظة البصرة

2022/12/26 | 18:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، افتتاح 64 مدرسة في عموم محافظة البصرة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مدرسة الذهب الأسود الابتدائية للبنات في محافظة البصرة”، معلنا، “افتتاح … Readmore

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