الحكيم يثمن مواقف القيادة المصرية المتمثلة بالرئيس السيسي الداعم لأمن واستقرار العراق

2022/12/26 | 18:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى عمار الحكيم موقف القيادة المصرية المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم لأمن واستقرار العراق..مشيدًا بعمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، مبينا أن العلاقة إسلامية وعربية وحضارية وقواسم مشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.جاء … Readmore

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