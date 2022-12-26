بعد بابل.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2022/12/26 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بعد بابل..



ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

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