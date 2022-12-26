2022/12/26 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

حذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاثنين، من أزمة كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار في عموم البلاد.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أسعار الدولار المرتفعة أدت بشكل كبير لارتفاع جنوني بسعر المواد الغذائية في الأسواق، وهذا سيؤدي لأزمة كبيرة".

وأضاف أن "المواطن الكردي يتحمل أعباء كبيرة، وجاء ارتفاع سعر الدولار ليزيد من همومه، خاصة في ظل تأخر صرف الرواتب، وارتفاع سعر الوقود والضرائب، وغيرها".

ومنذ صباح اليوم، ارتفع سعر صرف الدولار عدة مرات حتى وصل إلى عتبة 160 ألف دينار لكل ورقة من فئة 100 دولار.

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