السوداني يؤكد أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني

2022/12/26 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة تفقّدية لمصنع شركة النرجس للأنابيب في محافظة البصرة، واطّلع على عمل المصنع الذي يعد من المشاريع التنموية للقطاع الخاص في المحافظة".

وأشار السوداني، بحسب البيان إلى "أهمية الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص الوطني، وما يخلقه من فرص عمل ورفد للاقتصاد بالمزيد من الفرص الاستثمارية".

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