2022/12/26 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن عملاء الطاقة في بريطانيا، واجهوا فواتير غير مسبوقة في عام 2022، مما اضطر الحكومة للتدخل لحماية الناس من أضرار اقتصادية خطيرة، مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أزمة الطاقة هي ما عرفت به سنة 2022 بالنسبة للبريطانيين، والحرب في أوكرانيا أدت إلى إغلاق خطوط أنابيب الغاز وحتى فجرت بعضها، وظهرت تحذيرات من أول انقطاع للتيار الكهربائي منذ عقود، لافتة إلى أنه في خضم ذلك، وعدت الحكومة بدفع أكثر من 30 بنسا في كل مرة يقوم فيها شخص ما بتشغيل فرنه لمدة نصف ساعة تقريبا.

وأفادت بأن "الحرب استحوذت على سوق طاقة متقلب بالفعل وضغطت عليه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق"، مبينة أنه "بحلول شهر مايو، اضطرت الحكومة إلى التعهد بدفع 400 جنيه إسترليني مقابل فواتير كل أسرة في البلاد، بالإضافة إلى زيادة إضافية للفئات الأكثر ضعفا".

وأضافت: "مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة، لن تكون كافية لحماية الناس من التجمد في منازلهم هذا الشتاء.



عندها اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراء غير عادي بقبول فاتورة يحتمل أن تكون غير محدودة لمساعدة الأسر على شراء الطاقة.



وبموجب النظام الجديد، ستدفع الأسر 34 بنسا فقط لكل وحدة كهرباء و10.3 بنس لكل وحدة غاز، لإدارة منازلهم، على أن تدفع الحكومة الباقي، بغض النظر عن المبلغ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الإندبندنت": فواتير الطاقة أثقلت كاهل البريطانيين في 2022 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الإندبندنت": فواتير الطاقة أثقلت كاهل البريطانيين في 2022 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).