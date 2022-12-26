2022/12/26 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين 12/26/2022، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ...

ظهرت المقالة مسؤولون يرتكبون مخالفات في مشروع الأمل السكني بكركوك أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون يرتكبون مخالفات في مشروع الأمل السكني بكركوك) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون يرتكبون مخالفات في مشروع الأمل السكني بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).