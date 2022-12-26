رونالدو يتلقى هدية ثمينة من شريكته في عيد الميلاد

2022/12/26 | 18:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حظي نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بهدية فخمة، خلال احتفالات...

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