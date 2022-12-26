2022/12/26 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TU5B6mnU9yk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيصل : ايران تخالف دستورها بارسال السلاح لروسيا !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيصل : ايران تخالف دستورها بارسال السلاح لروسيا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).