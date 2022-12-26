2022/12/26 | 18:42 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في ذكرى شهادة الزهراء (ع) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/26 | 18:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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