(بغداد اليوم) تتحقق من

2022/12/26 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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انتشرت في الساعات الماضية تعليقات عن قيام محمد شياع السوداني بحذف منشور يتعلق بمطالبته السابقة بتخفيض سعر صرف الدولار عندما كان لايزال نائبًا، وسط تضارب عن حقيقة هذا الأمر من عدمه.

ولدى السوداني جملة من التغريدات والتدوينات على تويتر وفيسبوك، تتعلق بمطالبته واصراره على تخفيض سعر صرف الدولار بعد ان قامت حكومة مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع البنك المركزي برفع قيمة الدولار امام الدينار اواخر عام 2020.

ومع مايشهده سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والبورصات من ارتفاع كبير خلال الايام الماضية، حتى وصل اليوم الاثنين الى قرابة الـ149 الف دينار لكل 100 دولار، عاد العراقيون لاستذكار تغريدات وتدوينات السوداني ومطالباته السابقة بتخفيض سعر الدولار عندما كان نائبًا.

وقال عدد من مدوني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إن السوداني قام بحذف تغريداته السابقة، إلا ان اخرين اكدوا عدم حذف السوداني لتغريداته بهذا الشأن.

ومن بين التغريدات غير المحذوفة بالفعل، والتي تحققت (بغداد اليوم) من وجودها حتى الان على تويتر، هي تغريدة السوداني في 22 اذار 2021، والتي وجه فيها رسالة جاء فيها: إلى الحكومة والزملاء والمعنيين، كفى عنادًا ولاتاخذكم العزة بالاثم، اعادة سعر صرف الدولار الى ماكان عليه لابد منه، لأن البديل "ثورة الجياع" وستكون باهضة الكلفة باضعاف فرق السعر المتحقق.

رابط تغريدة السوداني التي مازالت موجودة على تويتر

بالمقابل، تحققت (بغداد اليوم)، من منشور آخر نشر على الحساب الرسمي للسوداني في فيسبوك، عنوانه "ثورة الجياع قادمة اذا لم يخفض قيمة الدولار" نشرها السوداني في 24 اذار 2021.

وعندما بحثت (بغداد اليوم) في منشورات السوداني على حسابه الرسمي في فيسبوك وبتاريخ 24 اذار/مارس 2021، لم تجد هذا المنشور الذي يتبين انه حذف بالفعل، وهناك منشوران فقط في هذا التاريخ على حسابه في فيسبوك، الاول يحمل تنويها عن ان السوداني سيكون ضيفا في إحدى البرامج التلفزيونية، والاخر يتضمن مداخلة متلفزة للسوداني فيما يتعلق بالانتخابات.

تحرير: ع.أ

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