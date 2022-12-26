الاتحاد العراقي يوجه دعوة الى اللاعبين الدوليين السابقين

2022/12/26 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الدعوة إلى عدد من اللاعبين الدوليين السابقين من الذين مثلوا المنتخب الوطني خلال العقود الماضية لحضور حفلي الافتتاح والاختتام لبطولة كأس (الخليج العربي 25).

وأوضح الاتحاد في بيان الدعوة الذي اطلعت عليه (بغداد اليوم)، بأن "الدعوة لحضور الحفل ستشمل مجموعتين من اللاعبين ممن هم في داخل البلاد وخارجه، من الذين نالوا شرف تمثيلهم للوطن خلال الاستحقاقاتِ الخارجية الماضية".

وأضاف بأن "المجموعة الأولى من المدعوين ستكون لحفل الافتتاح، والمجموعة الثانية لحفل الاختتام".

ويذكر أن بطولة كأس الخليج العربي 25، تستضيفها البصرة للفترة من 6 ولغاية 19 كانون الثاني/ يناير من 2023.

تحرير: ليندا

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