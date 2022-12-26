2022/12/26 | 19:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UXxa8NyJwfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملاعب ومنشآت البصرة جاهزة لاحتضان خليجي 25) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملاعب ومنشآت البصرة جاهزة لاحتضان خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).