2022/12/26 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمعالجة ارتفاع سعر الصرف..



البنك المركزي يوقف العمل باستيفاء الضرائب بشكل مسبق(وثيقة) المركز الخبري الوطني.

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