تفعيل التعاون بين “الرئاسات الثلاث” على طاولة الغزي والدليمي

2022/12/26 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل كريم الدليمي، اليوم الاثنين، تنسيق وتفعيل التعاون بين مؤسسات الرئاسات الثلاث.وقال المكتب الإعلامي لديوان رئاسة الجمهورية في بيان […]

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