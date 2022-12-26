حقائق عن اجراءات إقالة مجالس إدارة شركات القطاع المختلط !!

2022/12/26 | 20:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير ماذا حدث في شركات القطاع المختلط خلال هذهالسنة ؟ وما هو المتوقع حدوثه في قادم ألأيام ؟ هلهي اجتهادات أم أخطاء أم هي قضية جديدة ستشغل الرأي...أكمل القراءة ←

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