2022/12/26 | 20:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يوقف العمل باستيفاء الضرائب بشكل مسبق لمعالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/26 | 20:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يوقف العمل باستيفاء الضرائب بشكل مسبق لمعالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يوقف العمل باستيفاء الضرائب بشكل مسبق لمعالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).