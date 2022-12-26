سخرية بمواقع التواصل.. مدرسة للبيع في بغداد مع طلابها ومعلميها

2022/12/26 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم:بغداد

أثار إعلان "مثير" على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل في الاوساط الشعبية ورواد مواقع التواصل، حيث عرض الاعلان مدرسة اهلية للبيع.

وبينما تعد المدرسة الاهلية مشروعا استثماريا اهليًا، يشبه العديد من المشاريع الاخرى ومن الطبيعي ان تعرض للبيع، إلا أن ما حمله الاعلان من عرض لعدد الطلاب والمعلمين الذين كانوا بمثابة مادة اضافية معروضة للبيع مع المدرسة، تسبب باثارة الجدل والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاعلان الذي نشره محامي ومسجل شركات، بشكل كبير ليتحول الى مادة سخرية.

وشجع الاعلان العديد من المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي لكتابة اعلانات مشابهة لغرض السخرية، حيث قام احد مستخدمي مواقع التواصل بـ"عرض مركز شرطة للبيع يحتوي على 25 شرطيا و3 ضباط و23 سجينا".

فيما عرض مستخدم اخر على صاحب اعلان المدرسة "المراوسة" بمستوصف طبي يحتوي على 3 أطباء".

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