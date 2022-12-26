2022/12/26 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث المحلل الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، اليوم الاثنين، عن دور "الحوالات السوداء" بارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.

ومنذ صباح اليوم، ارتفعت أسعار صرف الدولار في العراق، تدريجيا حتى وصلت إلى عتبة 160 ألف دينار لكل مئة دولار.

وقال التميمي، في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم) إنه "لفهم أسباب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يتوجب فهم آليات التعامل بالدولار"، مبينا أنه " بالسابق يستخدم التجار مكاتب الحوالات والمصارف لإجراء حوالاتهم للخارج والتي بدورها يتم تعزيزها من العملة الصعبة عبر البنك المركزي ونافذته".

وأوضح: "وبعد تقييد الحوالات من قبل الفدرالي، اختار التجار مسار آخر لتغذية التجارة فلجأوا الى مكاتب الحوالة التي بدورها لجأت الى تمرير حوالات يشتبه بنقلها برا إلى إيران وتركيا، ثم من تركيا تدخل من جديد النظام المصرفي لتنتقل بعدها الى دبي وبقية دول العالم".

وبين: "أسميّ هذا النوع من الحوالات المالية بـ (الحوالات السوداء) التي تجري بمعزل عن النظام المصرفي العراقي".

ولفت إلى أن "هذه العملية تسببت بزيادة الطلب المحلي على الدولار نتيجة لجوء التجار للسوق لتوفير الدولار بدلا عن البنك المركزي الذي يواجه مجموعة من الضوابط والمعايير".

وأردف: "تغذية للحوالات تقدر بـ ١٨٠ مليون دولار يوميا، وبالرغم من زيادة المبيعات النقدية للمركزي وحوالتها التي تقارب ١٣٠ مليون باليوم إلا أن هناك فجوة بالطلب تقدر ب ٥٠ مليون دولار يوميا، ساهمت بارتفاع سعر الصرف، اضافه للعوامل الأخرى المرتبطة بنهاية السنة المالية وإغلاق حساب المؤسسات المالية والمصرفية".

المحرر: غ.



ف

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