تونس تفرض ضرائب جديدة قبل

2022/12/26 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات، عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون، الاثنين.

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