تزامناً مع الإنطلاق.. سلطة الطيران: تشكيل خلية أزمة لإنجاح خليجي 25

2022/12/26 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، تشكيل خلية أزمة لانجاح خليجي 25 في البصرة.المختصر المفيد..



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وقال المتحدث باسم السلطة، جهاد الديوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”رئيس سلطة الطيران المدني شكل خلية ازمة خاصة بانجاح جهود النقل تزامنا مع انطلاق خليجي 25 في البصرة”.واضاف الديوان “خلية الازمة ستكون في الثاني من مطلع العام المقبل في البصرة، وسيكون تواجد مدراء اقسام سلطة الطيران المدني كافة في مطار البصرة الدولي”.وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي يوم 6 يناير المقبل بين منتخبَي العراق (المستضيف) وعمان، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على استاد البصرة الدولي.

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