2022/12/26 | 21:05 - المصدر: قناة العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | مستشار السوداني: تقلبات سعر الصرف وقتية ولا قلق على قدرات العراق بفرض الاستقرار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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