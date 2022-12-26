غداً.. عطلة في 7 محافظات عراقية

2022/12/26 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت محافظات ذي قار وواسط وبابل والديوانية والنجف والمثنى وكربلاء، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والمصارف.

وقال محافظ ذي قار محمد الغزي، إنه "لغرض اتاحة الفرصة لمواطني ذي قار من أجل المشاركة في مراسم ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في عموم دوائر الدولة والمدارس التابعة لإدارة الحكومة المحلية"، مستثنياً "الدوائر الأمنية والصحية والخدمية والمصارف من قرار العطلة".

من جهتها، أشارت محافظة واسط في بيان، إلى أنه "حسب السياق السنوي، غداً عطلة رسمية بمناسبة ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام"، مستثنية "الدوائر الخدمية والمصارف".

كما أعلنت محافظات بابل النجف والمثنى وكربلاء والديوانية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لنفس السبب.

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