السوداني: مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق

2022/12/26 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتفقّد مشروع ميناء الفاو الكبير

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أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، زيارة تفقّدية إلى مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.

واطّلع سيادته على أماكن العمل متابعاً سير التنفيذ، كما التقى بالمهندسين المقيمين في المشروع، واستمع الى إيجاز إجمالي عن مستويات الإنجاز في الجوانب الفنية والإنشائية.

وتفقد السيد السوداني موقع عمليات الصبّ وتثبيت الركائز في أرصفة الميناء، واطّلع على تفاصيل سير العمل عبر ما قدّمه المهندسون المشرفون في الموقع.

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء في حديث له على أهمية المشروع من الناحية الستراتيجية للعراق والمنطقة، وأن زيارته تؤكد وضع الميناء وإتمامه على رأس أولويات البرنامج الحكومي.

وأكد السيد السوداني أن الحكومة تضع كل الإمكانيات من أجل استكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المخطط لها، ووفق المواصفة التي حددتها الجهة الاستشارية.

وأوضح سيادته أن مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق، لذلك فإن الحكومة حريصة على تذليل كلّ المعوّقات، مؤكداً أن جميع الجهات، بما فيها وزارة النقل والمحافظة، تعمل بمثابرة لإنجاحه.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع المكملة، وفي مقدمتها مشروع القناة الجافّة، الذي سيحقق المنفعة الإقتصادية ودراسة الجدوى المتوخّاة من مشروع ميناء الفاو الكبير.

ورافق سيادته في جولته التفقدية السادة؛ وزير النقل ومحافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط والمدير العام للموانئ العراقية.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

26 - كانون الأول- 2022

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