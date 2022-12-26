إيران تفرج عن 83 بالمائة من معتقلي الاحتجاجات وتتهم بريطانيا بلعب دور

2022/12/26 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، الإفراج عن 83 بالمائة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أخيراً، واتهمت بريطانيا بلعب"دور مدمر" فيها.

وقال المدعي العام بالعاصمة طهران علي القاصي مهر إن 83 بالمائة من الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة "تم الإفراجعنهم"، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية.

وأضاف المدعي العام أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في طهران "قليل جداً"، موضحاً أن من بين المفرج عنهم "عناصروقياديون" شاركوا في أعمال الشغب، حسب تعبيره، وأوضح أن ألفين و239 قاضياً خاصاً بملفات الشغب ومسؤولين ومدراء من القوةالقضائية في طهران زاروا في الأشهر الثلاثة الماضية السجون، وتحدثوا مباشرة مع السجناء.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، إن اعتقال مواطنين على صلة ببريطانيا يشير إلى "الدور المدمر" للندن في الاحتجاجاتالتي تشهدها إيران أخيرا.

وردا على سؤال من أحد الصحافيين للتعليق على إعلان طهران، أمس الأحد، اعتقال سبعة أشخاص على صلة ببريطانيا، قال المتحدثباسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "لعبت بعض الدول، وخاصة الدولة التي ذكرتها، دورا غير بناء في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة فيإيران"، وأضاف: "كان دورها مدمرا للغاية وتحريضيا على أعمال الشغب".

وبحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على سبعة أشخاص، أمس الأحد، بينهممواطنون من مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وجاء في البيان أن "أجهزة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت سبعة قادة رئيسيين للاحتجاجات الأخيرة لهم صلة بالمملكةالمتحدة، بينهم أشخاص من مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون مغادرة البلاد".

وبحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الرسمية، فإن قاعدة "سار الله" التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، بوسط إيران، أعلنتتفكيك "شبكة منظمة لها صلات بالمملكة المتحدة، واعتقلت سبعة أشخاص كانوا يقودون الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة".

واندلعت احتجاجات على مستوى إيران منذ منتصف سبتمبر/ أيلول، عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعدمااحتجزتها شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في إيران.

وبعد نحو 3 أشهر من الاحتجاجات، بدأت السلطة الإيرانية بتنفيذ أحكام الإعدام بحق ناشطين في محاكمات سريعة، إذ أعدمت إيران اثنينهذا الشهر، هما محسن شكاري (23 عاماً)، بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر/ أيلول، وجرح عنصر من قوات الباسيج شبهالعسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاماً)، الذي اتُّهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت، وشُنق علناً على رافعة بناء.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصراً، مشيرة إلى أن 66 منأفراد قوات الأمن قُتلوا أيضاً.



ويُعتقد أنه اعتُقِل ما يصل إلى 18516 متظاهراً، حسب ما ذكرته الوكالة.

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