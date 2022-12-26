طريقة تساعد على تخلص من رائحة الفم الكريهة

2022/12/26 | 21:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يمنع البروبيوتيك تحلل الأحماض الأمينية.

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