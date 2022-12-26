المدير الرياضي للنصر السعودي يثير المزيد من الجدل بشأن صفقة رونالدو

2022/12/26 | 21:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زاد المدير الرياضي لنادي النصر السعودي، البرتغالي مارسيلو سالازار، الجدل حول صفقة ناديه المنتظرة لضم النجم كريستيانو رونالدو.وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن النصر يحاول بقوة حسم صفقة رونالدو قبل نهاية العام الحالي.وقال سالازار في تصريحات أبرزتها إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية: “لا يسمح لي بقول نعم أو لا عن صفقة رونالدو..دعنا […]

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