تحولت إلى قوالب متجمدة.. شاهد ما حدث للمنازل في أمريكا بسبب عاصفة ثلجية قوية

2022/12/26 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت عاصفة شتوية قوية في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وفي تساقط كثيف للثلوج في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

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