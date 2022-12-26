2022/12/26 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نوارس التحرير – حيدر عبد الخضر قمصانهم في الريح تلمع أوسِمة وأنا وأوجاعي خُطىً متلعثِمة ..
طافوا على كل الجهات نوارسا وتوزعت ضحكاتهُم ( مِنْ السِمَه )..
تركوا سؤالا في الدروب وشهقةً مازلت أنزف والاجابةُ مْبهَمة ..
ما زلت أخجلُ أن أرى قمصانَهم أماً تنوحُ وطفلة ً مُتألِمة ..
لكنها وطنٌ يرفرف عاليا ليخطَ أسفاراً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوارس التحرير – حيدر عبد الخضر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طافوا على كل الجهات نوارسا وتوزعت ضحكاتهُم ( مِنْ السِمَه )..
تركوا سؤالا في الدروب وشهقةً مازلت أنزف والاجابةُ مْبهَمة ..
ما زلت أخجلُ أن أرى قمصانَهم أماً تنوحُ وطفلة ً مُتألِمة ..
لكنها وطنٌ يرفرف عاليا ليخطَ أسفاراً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوارس التحرير – حيدر عبد الخضر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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