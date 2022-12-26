نوارس التحرير –  حيدر عبد الخضر



نوارس التحرير –  حيدر عبد الخضر
2022/12/26 | 21:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نوارس التحرير –  حيدر عبد الخضر قمصانهم في الريح تلمع أوسِمة وأنا وأوجاعي خُطىً متلعثِمة ..

طافوا على كل الجهات نوارسا وتوزعت ضحكاتهُم ( مِنْ السِمَه )..

تركوا سؤالا في الدروب وشهقةً مازلت أنزف والاجابةُ مْبهَمة ..

ما زلت أخجلُ أن أرى قمصانَهم أماً تنوحُ وطفلة ً مُتألِمة ..

لكنها وطنٌ يرفرف عاليا ليخطَ أسفاراً […]

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