2022/12/26 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقد شمعة – مازن الحيدري المكان : مستشفى الراهبات في بغداد حيث أجريت عملية جراحية لوالدي أواسط ستينيات القرن الماضي ،، كنت طفلا صغيرا ومازلت أذكر كف أمي ممسكة بيدي عبر فتحة العباءة السوداء تقودني باتجاهات تختلف عن أتجاه نظراتي التي تحاول استكشاف المكان بشغف وفضول.كان الدفء الذي تشيعه بي تلك المسكة يمنحني شعوراً […]

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