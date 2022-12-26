2022/12/26 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دگ عيني دگ – ياسر الوزني هي كلمات شعبية وردت في حوار بين شخوص المسرحية العراقية الخيط والعصفور وجاءت بالرمز والتعبيرعن أمثال عراقية شعبية فأعطت دلالة على مضمونها وبينت الأصل في معناها ، لقد دلني العنوان على شخصية عبدالله حرفش بطل رواية الكاتب أمير تاج السر (صائد اليرقات) ، كان حرفش عنصر في جهاز الأمن […]

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