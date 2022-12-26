ظاهرة تحدث لاول مرة على ملعب كربلاء :جماهير العميد ترفع صور حكام ظلموا ناديهم

2022/12/26 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت جماهير نادي كربلاء عن استنكارها

واستهجانها للجنة الحكام في الاتحاد

العراقي لكرة القدم وللحكام الذين

ظلموا نادي كربلاء خلال مبارياتة

الاربع الاخيرة

و رفعت جماهير نادي كربلاء صور لحكام

بالدوري كان

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