2022/12/26 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HD4CeYIDkkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عطور الموسوي | مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عطور الموسوي | مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).