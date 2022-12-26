2022/12/26 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انصدمت الجماهير العراقية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين في أول مباراة افتتاحية لملعب الميناء بفعل الانارة الضعيفة وغير الموزعة بشكل صحيح على ارضية الملعب.

وتفاجأ الجمهور بانطفاء نصف الانارة بشكل مفاجئ بينما كانت المباراة جارية، فيما قال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الكهرباء انقطعت مرتين خلال المباراة ولكنها عادت خلال اقل من دقيقة، بفعل وجود مولدات تشتغل اوتوماتيكيًا بعد انطفاء الكهرباء"، وهو امر اعتبره مراقبون "صادم" وسيعرض العراق لاحراج كبير فيما لو انقطعت الكهرباء اثناء مباريات كأس الخليج، في الوقت الذي يجب ان يتم تجهيز طاقة كهربائية مستمرة خاصة للملاعب.

واظهرت صور ملتقطة من داخل الملعب الذي يشهد مباراة ودية بين الكويت الكويتي ونادي الميناء العراقي، في افتتاحية ملعب الميناء الذي يستعد لاحتضان جزء من مباريات كأس الخليج 25، والذي يتسع لاكثر من 30 الف متفرج، بالاضافة الى ملعب مدينة البصرة الرياضية الذي يتسع لـ60 الف متفرج، عدم توزيع جيد للانارة فضلا عن الظلام الذي يغطي اجزاء كبيرة من الملعب ولاسيما مدرجات الجماهير.

وطالب الجمهور الرياضي الجهات المعنية بالاسراع في اصلاح وتعديل الانارة في ملعب الميناء قبل انطلاق بطولة خليجي 25 في الـ6 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأجرى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين انارة ملعب الميناء وانارة ملاعب كأس العالم الذي نظمته قطر مؤخرًا، فيما اعتبر العديد من الجماهير ان تصميم الملعب جميل لكن ينقصه العمل على جعل الانارة بشكل افضل.

تحرير: ع.أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اول مباراة افتتاحية.. ملعب الميناء "مظلم" وغضب واسع بسبب الإنارة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اول مباراة افتتاحية.. ملعب الميناء "مظلم" وغضب واسع بسبب الإنارة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).