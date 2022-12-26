إحباط عملية ادخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية

2022/12/26 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

احبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الاثنين، عملية أدخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية للانبار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم) "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ،تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الانبار".

واضافت انه "تم القبض على ثلاثة تجار عرب الجنسية وناقل للمخدرات من الجنسية العراقية"، مبينة ان "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات ورصد تحركات تلك العصابات الاجرامية والاطاحة بهم بعد نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم ضمن محافظة الانبار".

واتم البيان انه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقهم".

تحرير:شمس

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