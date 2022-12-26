2022/12/26 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

وصل وفد المنتخب الوطني، اليوم الاثنين، إلى مطار البصرة استعداداً للمشاركة في خليجي 25.

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم.

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد المنتخب الوطني يصل إلى مطار البصرة استعداداً للمشاركة في خليجي 25) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد المنتخب الوطني يصل إلى مطار البصرة استعداداً للمشاركة في خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).