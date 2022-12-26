2022/12/26 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال متهم بارتكاب 100 جريمة قتل في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بارتكاب 100 جريمة قتل في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بارتكاب 100 جريمة قتل في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).