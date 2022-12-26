شبكة إيرانية تكشف عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار - عاجل

2022/12/26 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - شبكة إيرانية تكشف عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار: إدارة بايدن اكتشفت "خرقا" من قبل بغداد خلال تجارتها مع ايرانيتبع ..





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