الكنيست يصوت على تشكيلة حكومة نتانياهو الخميس

2022/12/26 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الكنيست، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف، بنيامين نتانياهو، سيعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي الخميس، وفق فرانس برس

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