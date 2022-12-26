برلماني يُحذر من حدوث كارثة اقتصادية

2022/12/26 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية برهان المعموري، اليوم الأربعاء، من احتمال حدوث كارثة اقتصادية إذا ما تدهور سعر الصرف، فيما اكد إن الإنخفاض المستمر يتخم الجشعين ويضر الطبقات الهشة.وقال […]

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