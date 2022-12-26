2022/12/26 | 22:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتحدث مصادر عن خلافات الإطار التنسيقي حول توزيع المناصب، واستحقاقات التوافق،...

ظهرت المقالة حاضنة السوداني الاطارية..



تحاول الثبات بوجه عواصف الأزمات أولاً على المسلة.

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