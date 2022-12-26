الكويت الكويتي يتغلب على الميناء العراقي في ودية افتتاح ملعب الميناء في البصرة

2022/12/26 | 22:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر الميناء أمام الكويت الكويتي

بهدفين لهدف في المباراة الودية الخاصة

بافتتاح ملعب الميناء الأولمبي تمهيداً

لبطولة خليجي 25.

تقدم فرق الكويت الكويتي بهدفين ثم قلص

لفريق الميناء كرار محمد عن طريق ركلة

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