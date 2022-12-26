منتخب العراق يحط الرحال في البصرة على أمل استعادة لقب الخليج

2022/12/26 | 22:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يأمل حصد لقب خليجي 25 (جوسيب لاغو/ فرانس برس)

غادر، مساء الإثنين، وفد المنتخب العراقي من مطار بغداد متوجهاً إلى البصرة، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة "خليجي 25"، التي تنطلق في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحسب بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن من المؤمل أن تكتمل صفوف المنتخب صباح الثلاثاء، قبل أن يخوض أولى وحداته التدريبية عصرا اليوم ذاته، في ملاعب المدينة الرياضية.

يذكر أن المنتخب العراقي يلعب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات عُمان والسعودية واليمن، حيث سيخوض لقاء وديا مع منتخب الكويت في الـ30 من الشهر الحالي في ملعب الميناء الأولمبي، قبل مواجهة الافتتاح مع منتخب سلطنة عُمان في ملعب البصرة الدولي.

23 لاعباً وغياب أبرز المحترفين

اختار مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، قائمة اللاعبين النهائيّة لبطولة خليجي 25، التي تألفت من (23) لاعباً وشهدت غياب العديد من المحترفين، كأيمن حسين مهاجم المرخية القطري، وأمجد عطوان لاعب الشمال القطري، وزيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، برفقة مهند جعاز مدافع دي سي يونايتد الأميركي.

وضمت قائمة العراق جلال حسن، وفهد طالب، وأحمد باسل، وعلي العبادي، ومناف يونس، وعلي فائز، ومصطفى ناظم، وزيد تحسين، وآلاي فاضل، وحسين عمار، وضرغام إسماعيل، وأحمد يحيى، ومحمد علي عبود، وأمير العماري، وريوان أمين، وإبراهيم بايش، وحسين علي، وأحمد ياسين، وأحمد فرحان، وحسن عبد الكريم، وحسين جبار، وأسو رستم، وعلاء عباس، ومؤمل عبد الرضا، وشيركو كريم.

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استعادة اللقب الضائع

ونجح المنتخب العراقي، الذي شارك في 14 نسخة سابقة فقط، خاض خلالها 57 مباراة، حقق الفوز في 26 منها وخسر 11 مواجهة، وتعادل في 20 لقاء، في التتويج بلقب بطولة كأس الخليج العربي بـ3 نسخ سابقة، أولاها في عام 1979 والمرة الثانية في عام 1984 وآخر نسخة توج بلقبها كانت عام 1988، بينما احتل الوصافة في نسختين هما 1976 و2013.

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