2022/12/26 | 23:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KJj6FX4qUWY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على مستوى ضيق.. مسيحيو البصرة يحيون احتفالات أعياد الميلاد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على مستوى ضيق.. مسيحيو البصرة يحيون احتفالات أعياد الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).