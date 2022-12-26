2022/12/26 | 23:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2HwCCM68wII

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. إعدادية كويستان للدراسة الكوردية تنظم حفلا تكريميا لطالباتها المتفوقات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. إعدادية كويستان للدراسة الكوردية تنظم حفلا تكريميا لطالباتها المتفوقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).