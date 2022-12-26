2022/12/26 | 23:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت دراسة استقصائية من ألفي أمريكي إبداء رأيهم في اللهجات الدولية بما في ذلك “اللهجة” الواضحة لأشخاص من كندا.تولی موقع Preply الشهير للتدريس عبر الإنترنت مهمة استطلاع آراء المقيمين في الولايات المتحدة لهذا الغرض في وقت سابق من هذا العام، وسأل المشاركين عن كل شيء من اللهجات التي يجدونها الأكثر جاذبية والأذكى والأكثر جدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللهجة الكندية ضمن أفضل اللهجات في العالم شبكة القيقب الدولية.

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