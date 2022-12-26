صورة مثيرة لشجرة الكريسماس في التحرير: من سعف النخيل

2022/12/26 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورة لشجرة عيد ميلاد غريبة موضوعة أمام نصب التحرير الشهير، وسط العاصمة بغداد.

ويظهر في الصورة أن الشجرة مصنوعة من سعف النخيل الذي يغلف هيكلا حديديا على شكل مخروطي، يتخذ هيئة شجرة عيد الميلاد المعروفة.

وأكوام السعف هذه، غير مزينة، ولم يتبين فيما إذا كانت تتخذ موضعها هذا لتكون شجرة ميلاد العاصمة، ولم يتبين أيضا الجهة التي نفذت هذا العمل.

وفي العادة يتم نصب شجرة ميلاد صناعية ومزينة بإنارة كهربائية، قرب نصب ساحة التحرير، وفي الساحة المقابلة للمسرح الوطني، وسط العاصمة بغداد.

وشجرة عيد الميلاد، هي إحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشارً والرمز الرئيسي له، عادة ما تكون الشجرة صنوبرية أو مخروطية خضراء أو شجرة اصطناعية من مظهر مماثل.

ويتم تزيين الشجرة بمجموعة واسعة من الحلي التقليدية مثل الأكاليل والحلي وحلوى قصب، ويتم وضع نجمة أو تمثال ملاك في أعلى الشجرة.

تحرير: غ.



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